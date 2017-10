Sobrenatural: internautas garante que viram a mulher do vestido branco entre Cassilândia e Itajá

Mais uma vez a história do fantasma da mulher do vestido branco, que perambula as margens da Rodovia da GO que liga Cassilândia a Itajá, volta à tona entre os moradores das duas cidades.

Segundo relato de várias postagens em rede sociais e até mesmo uma foto, eles garantem que viram, na semana passada o fantasma da mulher as margens da rodovia.

Esses relatos ocorrem há vários anos. Segundo conta os mais antigos, tudo começou há mais de 50 anos, as margens do córrego do bagageiro, um homem matou sua esposa e deixou seu corpo por longos dias dentro da casa. Há relatos, que o seu corpo somente veio a ser encontrado, quando na época, muitas pessoas que passavam á cavalos ouviam muitos gritos de uma mulher dentro da casa, que ficavam as margens da rodovia e descobriram o acontecido.

Conta os mais antigos ainda, que a partir deste ocorrido, ninguém mais conseguiu morar na casa, que era assombrada por essa mulher que sempre aparecia para os seus moradores e transeuntes na rodovia.

Após muitos anos sem relatos, nessa semana o fantasma voltou a ser notícia em várias redes sociais e inclusive com várias fotos, que mostram local parecido com a rodovia.

Estamos publicando uma foto que está nas redes sociais, mas não há como garantir a sua autenticidade.

