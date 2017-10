Preso dupla que assaltou relojoaria e atirou em proprietário em Chapadão do Sul

O Delegado de Polícia de Chapadão do Sul, Dr. Danilo Mansur anunciou a prisão dos dois foragidos acusados participarem diretamente do assalto a uma joalheria na cidade, na sexta-feira, 05 de outubro. Ivan Marques da Silva e Alcides Francisco dos Santos.

Durante as investigações, dois jovens foram presos e na madrugada deste domingo, 22 de outubro, dois maiores de idade foram capturados em Paranaíba. Eles estavam com mandado de prisão, expedido pelo Juiz Dr. Silvio do Prado, da Comarca de Chapadão do Sul.

Inicialmente a suspeita é que estariam em um sítio, naquele município do Bolsão, mas as investigações seguiram e se descobriu a casa na cidade onde eles estariam.

Quatro investigadores da Delegacia de Polícia de Chapadão do Sul, que estavam de folga decidiram seguir para Paranaíba e com importante apoio da Polícia Civil daquela cidade, que ajudou com um investigador, carros descaracterizados e combustível para trabalhar, conseguiram prender os dois de Chapadão do Sul.

Os policiais realizaram uma campana e perceberam a movimentação dos procurados. De madrugada eles invadiram a casa e conseguiram surpreender os procurados. Na casa estavam ainda a namorada de um deles e mais um bandido, daquela cidade, também com mandado de prisão em aberto. No local foram encontrados dois “tijolos” de maconha, que pesaram mais de 106 gramas. Agora deverão responder também pelo crime de tráfico de drogas.

O Delegado Dr. Danilo Mansur, de Chapadão do Sul disse que com isso o crime fica totalmente elucidado, mas falta ainda descobrir onde está a arma utilizada no roubo, que disparou um tiro contra o peito do empresário, que se recupera do ferimento.

Os dois detidos estão sendo trazidos para a Delegacia de Polícia de Chapadão do Sul, onde serão presos e entregues para a Justiça.

Veja baixo a notícia do assalto à relojoaria:

Fonte: Jovemsulnews (Norbertino Angeli)

