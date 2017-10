Motorista morre após tombar caminhão carregado de madeira na BR-158 em Paranaiba

O motorista Sílvio dos Santos, 50 anos, morreu após tombar o caminhão que conduzia, na madrugada deste domingo (22), no km 62 da BR-158, em Paranaíba.

Conforme boletim de ocorrência, testemunha que não teve o nome divulgado, contou que conhecia a vítima há mais de 20 anos. Ontem à noite os dois se encontraram por acaso. Eles jantaram em um restaurante em Cassilândia e por volta das 4h pegaram a estrada, cada um dirigindo um caminhão, ao sentido Cassilândia/Paranaíba.

Ainda conforme relatos da testemunha à polícia, Sílvio iria para Campinas (SP) em um caminhão branco de placas de Sinop (MT) carregado com madeira, quando fez uma ultrapassagem e tombou. O amigo, que seguia logo atrás e presenciou o acidente, acredita que Sílvio tenha perdido o controle da direção.

Antes de tombar o veículo, o condutor invadiu a pista contrária e trafegou na contramão. Com o impacto do acidente, a vítima foi arremessada para fora do caminhão e soterrada pelas madeiras que transportava. Sílvio morreu na hora. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba.

Matéria de autoria de Viviane Oliveira, Campo Grande News

