Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – As pessoas do seu signo, estão mais favorecidas nesta fase astrológica. Aproveite as próximas horas para se dedicar a vida sentimental e cultural e conseguir bons resultados nas relações humanas em geral.

TOURO – Dia excepcional. Aproveite-o para colocar em dia seus assuntos pendentes e resolver uma situação com a pessoa amada. Fase propícia que se prolongará por todo o mês.

GÊMEOS – Com otimismo e entusiasmo conseguirá resultados surpreendentes. Boas chances se evidenciarão no trabalho favorecendo os planos que tem em mente. Confie nos seus familiares, pois eles só lhe darão contentamento.

CÂNCER – Não é conveniente aventurar-se em novos negócios. Cuidado com o excesso de gastos. Mantenha-se em suas atividades rotineiras e muito benefício receberá em breve. Uma boa fase astral no próximo período.

LEÃO – O excesso de desconfiança, quanto o excesso de confiança, pode ser prejudicial. Pessoas próximas procurarão ajudá-lo de alguma maneira. Sai mais para passeios ou faça uma viagem para distração.

VIRGEM – Sua atividade zodiacal estará sumamente favorecida no que diz respeito ao seu interesse pessoal. Terá ideias brilhantes. Propício ao amor, a saúde. Notícias negativas.

LIBRA – Dia que promete muito sucesso nas viagens, nos negócios, no trabalho e nas novas empresas que fizer. Os amigos estarão dispostos a colaborar. Boas notícias. Confie mais na pessoa amada.

ESCORPIÃO – As primeiras horas do dia poderão trazer conhecimentos que ajudarão você a superar qualquer obstáculo que possa surgir. Estará predisposto, alegre e otimista.

SAGITÁRIO – Ótima saúde e bastante capacidade criativa, você terá hoje. Pode fazer negócios, por em prática suas novas ideias e solicitar favores, que será bem sucedido. Favorável as viagens, as amizades e ao amor.

CAPRICÓRNIO – Seja mais ativo na defesa de seus direitos para não sofrer prejuízos. O fluxo é dos melhores também para tratar de assuntos legais de viagens e para se impor no trabalho. Ótimo ao amor e as questões de dinheiro.

AQUÁRIO – Excelente aos novos empreendimentos e bons lucros na compra e venda de bens móveis e imóveis. Novas amizades poderão alertá-lo em algum sentido. Sucesso em viagens, diversões e na vida romântica.

PEIXES – Tendência aos excessos de prazer, aos amores extraconjugais. Evite tais coisas para não ser prejudicado de um momento para o outro. Elevação de personalidade e das chances gerais. Bom as viagens de recreio.

Comentários