Droga escondida em carga de lixo reciclável é apreendida pelo DOF

Uma carga de maconha que estava sendo levada para o Rio Grande do Sul foi apreendida por policiais do Departamento de Operações de Fronteira. A apreensão aconteceu na rodovia MS 386 em Aral Moreira.

De acordo com informações, a droga estava em uma carreta Volkswagen com placas MJC 6509 de São José dos Pinhais (PR), que era conduzida por Mauricio Moura Vieira, de 38 anos. O veículo estava parado no acostamento com dois pneus furados e Mauricio aguardava a ajuda dos comparsas.

Os policiais desconfiaram da atitude do motorista e em uma vistoria na carga de recicláveis que estavam sendo transportada a droga foi encontrada.

Pouco depois os policiais conseguiram prender Rodrigo Roque Duarte, de 46 anos e Silvio de Lima, de 45 anos, que trabalhavam como batedor. Eles estavam em um Astra vermelho, com placas de Aral Moreira. Logo depois os agentes prenderam em uma borracharia da região o dono da maconha identificado como Cássio Traesel, de 32 anos, morador no Rio Grande do Sul.

Roque Escobar é fugitivo da justiça e está condenado a mais de 30 anos de prisão. Ele usava vários documentos falsos e possuía pelo menos três identidades falsas.

Os acusados informaram aos policiais que carregaram a droga na região de fronteira e levariam o entorpecente até Canoas, no litoral gaúcho. O motorista informou que pelo transporte da maconha, que após pesada totalizou 1665 quilos, receberia R$ 5 mil.

Os quatro foram autuados em flagrante na Delegacia Especializada no Combate e Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON)..

