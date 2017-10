Coluna Roberto Costa

PESQUISA – De acordo com o Ipems, se as eleições para o Governo do Estado fossem realizadas hoje, o segundo turno seria disputado entre o juiz federal aposentado Odilon de Oliveira (PDT) e o ex-governador Andre Puccinelli, do PMDB.

**

OUTRO QUADRO – Puccinelli, que já foi prefeito de Campo Grande e governador por mandatos, dispõe de informações diferentes: Ele na liderança da disputa com uma diferença de cinco pontos.

**

2018 – Apesar os números divulgados até o presente momento, ainda não se sabe com clareza o que realmente pensa o eleitorado sul-mato-grossense em relação às eleições do próximo ano.

**

SOB FISCALIZAÇÃO – Uma coisa é certa: os onze representantes do Estado no Congresso Nacional – três senadores e oito deputados federais -, na sua maioria, perderam quase que completamente a confiança do eleitor.

**

NOVO COMANDO – A militância do Partido do Movimento Democrático Brasileiro está se preparando para consagrar o nome do ex-governador André Puccinelli presidente do PMDB regional.

**

ARTICULADOR – Se por ventura o nome de Puccinelli ficar de fora do processo eleitoral de 2018, ele confidenciou que chamará para si a responsabilidade de ficar a frente do processo de articulação da sigla.

**

SILÊNCIO – Mesmo estabelecendo contato permanente com os 79 municípios de Mato Grosso do Sul, o governador Reinaldo Azambuja, do PSDB, ainda não anunciou se disputará ou não à reeleição.

**

PALÁCIO DO PLANALTO – Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PSC), João Dória (PSDB) e Henrique Meirelles (PMDB) Luciano Huck (PPS) são alguns dos nomes que almejam a Presidência da República.

**

SOLIDÁRIO – O brasileiro de baixa renda é o povo que mais tem compaixão, que se dispõe ajudar o próximo sem objetivar absolutamente nada em troca. É o chamado ‘espírito humanitário’.

**

OPOSTO – Já o político profissional, aquele que aproveita do eleitor ingênuo para conquistar o mandato e servir-se dele, é o verdadeiro inferno na vida de um país que sonha em ser desenvolvido.

**

IN MEMORIAN – Se todos aqueles que foram alcançados pela Operação Lava-Jato forem condenados por corrupção ativa e passiva, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, ainda depois de mortos estarão devendo pena.

**

TERCEIRA IDADE – Os deputados estaduais aprovaram o PL 222/2017, do Poder Executivo, que institui no Estado, o Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa. A proposta foi aprovada em 1ª discussão

**

OSCAR WILDE – “Os velhos acreditam em tudo, as pessoas de meia idade suspeitam de tudo, os jovens sabem tudo”.

