1º Encontro da Canção Gospel foi um sucesso

O encontro reuniu músicas de caráter religioso, com ritmo e estilos musicais religiosos, de grupos cristãos e evangélicos no município. O encontro fazia parte da programação alusiva de aniversário de 30 anos de emancipação do nosso município e tem como objetivo o desenvolvimento e o incentivo a cultura, divulgando a arte e a fé através da música Gospel.

No total, 14 grupos ou cantores se apresentaram na noite, recebendo posteriormente uma medalha de parabenização por participar deste importante evento. O encerramento foram com as bandas 10 Cent’s e Adoração e Fogo.

O público presente se emocionou e participou ativamente do evento, o que finalizou com chave de ouro essa comemoração.

Estiveram presentes no evento o prefeito de Chapadão do Sul João Carlos Krug, o vice-prefeito João Buzoli, secretária de Assistência Social Maria das Dores, secretário de Cultura e Esporte Wander Viegas, secretário de Governo Guilherme Diniz e secretário de Administração Dinho, além deles estavam os vereadores Alírio Bacca, Mika, Professor Cicero, Vanderson Cardoso, Toninho Assunção, Anderson Abreu e Paulo Lupatini. Registraram presença no evento o controlador do município Lucas Cabrera, diretora de Cultura Joelita Martins, presidente da APCESUL Pr. Ivan Geraldo e Irmã Penha representando igreja católica.

A Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Cultura e Esporte parabenizam todos os envolvidos pelo sucesso do evento e agradecem a presença das centenas de pessoas neste grandioso evento sul-chapadense.

Assecom

