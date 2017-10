Prefeitura de Chapadão do Céu realiza no próximo sábado atividades do Outubro Rosa

A Prefeitura de Chapadão do Céu, por meio da Secretaria de Saúde convida todas as mulheres para participarem das atividades do Outubro Rosa, as atividades acontecerão no ESF Centro no dia 28 de outubro, das 09h às 16h.

Atividades que serão realizadas:

Exame físico das mamas com Ginecologista;

Ultrassom das mamas (somente caso seja necessário após exame físico);

Coleta preventivo (mulheres com exame em atraso);

Verificação de pressão arterial;

Teste rápido HIV/Sífilis;

Orientações sobre auto exame da mama com profissional médico e equipe;

Distribuição de preservativos;

Orientações nutricionais (IMC, dicas, brindes);

Grupo de gestante 14:00 as 15:00 horas com sorteio de prêmio para as participantes;

Sorteio de brindes.

Comentários