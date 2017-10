Policia Civil de Costa Rica prende fugitivo da capital e desvenda onda de assalta na cidade

A Polícia Civil de Costa Rica recebeu cinco notícias de furtos praticados em desfavor de empresas localizadas na área central da cidade, sendo todos eles perpetrados com as mesmas características de execução ( rompimento de portas de blindex e subtração de objetos de valor e cédulas).

Na madrugada do dia 19, outra empresa havia sido alvo da ação do meliante, nas mesmas circunstâncias de execução, indicando se tratar do(s) mesmo(s) meliante(s).

De posse das informações, o SIG deu inicio imediato às diligencias necessárias à identificação e prisão do suspeito e recuperação da res furtiva.

Logo após o início dos trabalhos, um empresário entrou em contato com a Polícia Civil e informou que na cidade de Chapadão do Sul havia um individuo em situação suspeita.

Com o fundamental apoio da Polícia Militar daquela cidade, foi possível averiguar a informação e abordar o suspeito, Endril Diego Torquetti (24) que trazia consigo parcela do dinheiro e objetos furtados.

Imediatamente, a equipe do SIG deslocou até Chapadao do Sul e, em diligencias de seguimento, elucidou os seis crimes de furto praticados pelo meliante aqui em Costa Rica, recuperou parcela da res furtiva e cumpriu mandado de prisão oriundo da Justiça em Campo Grande, que pesava em desfavor do meliante.

O SIG apurou ainda que em poder do criminoso havia peças de vestuário de empresa que ainda não havia registrado ocorrência.

O preso vai responder por sete crimes de furto qualificados pelo rompimento de obstáculo, teve a prisão preventiva representada e aguardará preso o pronunciamento da Justiça.

Finalizamos esclarecendo que o êxito dos trabalhos se deu em razão do importante apoio da Polícia Militar de Chapadao do Sul e, em especial, pela colaboração do empresário que confiou no trabalho da Polícia Civil

informações da Policia civil de CR

