Homem tenta aplicar golpe do falso sequestro em morador de Chapadão do Sul

Na manhã desta quinta-feira (19), a vítima N.J.Q.P, de 54 anos, relatou aos policiais de Chapadão do Sul que recebeu ontem a tarde uma ligação de número restrito, no qual do outro lado da linha uma voz de homem dizia que sua neta havia sido sequestrada e pedia uma quantia de R$ 10 mil reais.

Assim, a vítima se dirigiu até a escola da criança para verificar se a mesma estava bem, a levou a neta até sua casa para mante-lá em segurança.

Por volta das 21h, ele recebeu novamente outra ligação de número privado, porém sabendo que se passava apenas de um trote, resolveu não atender.

A vítima disse que desconfia que estas ligações podem ter sido tomadas pelo seu ex genro, pai da menina, que se encontra preso no município de Campo Grande/MS.

As autoridades estão investigando a ação.

Fonte: MS Todo Dia

Comentários