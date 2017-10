Dentro da programação das comemorações dos 30 anos de Chapadão do Sul, será realizando hoje, a partir das 20hs00, na Praça de Evento, o Encontro de Bandas Musicais de Chapadão do Sul.

Ao todo mais de 8 (oito) bandas vão se apresentar na praça. Confirmadas as presenças da Bandas, de Chapadão do Céu, Paraiso, Rio Negro, Selviria, Pedro Gomes, Costa Rica, Rio Verde MT e Chapadão do Sul.

Logo após as apresentações das bandas, haverá o show com a dupla Luiz Goiano e Girsel da Viola.

Comentários