CTG vai realizar eleições para nova patronagem veja o edital

O CTG Cultivando a Tradição, de Chapadão do Sul (MS), convida a todos os sócios para a Assembleia Geral Ordinária, a se realizar no dia 21 de novembro de 2017, às 19h00, nas dependências do Galpão Crioulo, à Rua Vinte, nº 814, no centro.

Na oportunidade serão tratados assuntos de interesse da entidade e a eleição da nova patronagem para a gestão 2018.

Veja abaixo o Edital na íntegra.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL

CTG CULTIVANDO A TRADIÇÃO

CNPJ: 01.236.793/0001-05

De acordo com capítulo VI artigos 16º ao 25º do Estatuto Social convidamos os senhores sócios para a reunião de assembleia geral ordinária, que se realizará no dia 21/11/2017 na sede (galpão crioulo) da entidade, situada na Rua Vinte, 814 na cidade de Chapadão do Sul/MS, às 19h00min (MS) em primeira convocação, com a presença de no mínimo metade mais um dos sócios com direito a voto e em segunda e ultima convocação, meia hora após a primeira, ou seja, 19h30min (MS), com a presença de qualquer numero de associados presentes, com a seguinte Ordem do Dia:

A) Prestação de contas anual, relativo ao ano de 2017;

B) Eleição da diretoria executiva e do conselho fiscal;

C) Assuntos diversos.

Os sócios que tiverem interesse em formar chapa para o pleito deverão retirar o edital e normas do edital, na secretaria do CTG Cultivando a Tradição, (Rua Vinte, 814).

Para a formação da chapa será necessário à apresentação da cópia do RG, CPF e Endereço do Sócio.

A partir da publicação deste edital, a Patronagem atual, por meio de sua, secretária, receberá os pedidos de registros de chapa até as 17h00min(MS) do dia 16 de novembro de 2017.

Nada mais havendo, encerra-se o presente edital para que surta seus jurídicos e desejados efeitos.

Chapadão do Sul (MS), 21 de Outubro de 2017.

Airton Felini de Aguiar Cléia Susana Fath

Patrão 1ª secretária

