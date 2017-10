Chapadão do Sul recebe clínica tecnológica de visual merchandising

No dia 06 de novembro, o Sebrae/MS realiza em Chapadão do Sul a clínica tecnológica Visual Merchandising: o sucesso do seu negócio. A capacitação vai orientar os participantes a desenvolver estratégias eficientes de exposição de produtos para tornar os pontos de venda mais agradáveis aos clientes e aumentar as vendas.

Serão apresentados conceitos de design, iluminação, comunicação multissensorial, produtos chaves e hot-spots, linha de visão, vitrinismo, entre outros. O evento começa às 18h30, na sala da rodoviária, localizada na Av Dois, nº 251, 1º piso.

A solução integra as ações do Associa MS, iniciativa conjunta entre Faems (e Associações Comerciais filiadas, como a ACIAC – Associação Comercial e Industrial de Chapadão do Sul), Fecomércio MS, Governo do Estado (por meio do PROPEQ), Prefeitura Municipal, Sala do Empreendedor e Sebrae.

O investimento é de R$ 108 e garante duas horas de consultoria in loco, a serem agendadas no período de 7 a 10 de novembro. As inscrições podem ser realizadas na ACIAC, na Sala do Empreendedor ou pelos telefones (67) 3562-1821 e (67) 3562-1558. Mais informações no Portal do Sebrae.

Comentários