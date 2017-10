Técnicos da AGESUL vistoriam obras em Figueirão

O vice-prefeito Fernando Martins recebeu na tarde desta quinta-feira (19), uma equipe técnica da Agepan (Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul), chefiada pelo Eng. Hailton Maria Farias Vasconcelos, que está fazendo a fiscalização no sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário e instalações de atendimento da Sanesul à população de Figueirão.

A fiscalização acontece por causa do convênio de cooperação financeira entre a Prefeitura de Figueirão e a Sanesul e se estende até a ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) recentemente instalada no município.

O objetivo da visita é obter um diagnóstico das condições técnicas e operacionais dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, onde serão observados a infraestrutura, a operação, a manutenção, a funcionalidade dos sistemas, a qualidade, a segurança, a adequação às normas técnicas e o cumprimento da legislação vigente expedida pela Agepan.

A Agência também está avaliando se estão sendo cumpridas as metas estabelecidas no Plano Municipal de Saneamento Básico do município.

“Esta fiscalização é muito bem-vinda, já que garante a qualidade no serviço oferecido a nossa população, contribuindo para a melhora na qualidade de vida” disse o vice-prefeito Fernando.

*Assecom PMF

