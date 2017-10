Sefaz nega através do secretário Márcio Monteiro acesso ao recurso do índice de ICMS dos municípios solicitado por prefeito de Costa Rica

O secretário Estadual de Fazenda Márcio Campos Monteiro por meio do Ofício N. 1.189/GAB/SEFAZ, negou ao prefeito de Costa Rica – MS, Waldeli dos Santos Rosa, o direito de ter acesso a documentos públicos relacionados ao índice de ICMS – Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços.

Em entrevista a reportagem do Costa Rica em Foco, Waldeli disse que “não acredita que o governador Reinaldo Azambuja tenha conhecimento dessa resposta que nega o acesso a documentos públicos, visto que o governador é um homem íntegro e que sempre deu transparência aos seus atos públicos”.

Ainda conforme o prefeito de Costa Rica, todas as oportunidades em que esteve reunido com o governador, sempre ouvido mesmo que “quaisquer documentos que quiséssemos ter acesso no Governo do Estado, que os mesmos sempre estariam à disposição. Por isso, mais uma vez acredito que essa resposta negativa é um ato isolado do secretário”.

Waldeli vai analisar junto com o advogado do município Vladimir Rossi Lourenço quais medidas serão adotadas. “Vou pedir uma agenda com o governador Reinaldo Azambuja para tratar desse assunto, não posso ficar de braços cruzados”, finalizou o prefeito de Costa Rica.

