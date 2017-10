Moradores relatam suposto pouso de ‘disco voador’ no litoral de SP

A propriedade alvo de investigação localiza-se nos fundos de uma casa na Rua 19, no bairro Balneário São João Batista 3, local afastado da região central da cidade. As marcas têm pouco mais de 13 metros de comprimento e dois de largura. O terreno foi cercado pela Prefeitura para evitar aglomerações que prejudiquem o trabalho dos pesquisadores.

Conforme relatos de moradores colhidos por ele, na ocasião do suposto pouso, as residências no entorno ficaram sem energia elétrica. “Temos um casal que relata que viu um feixe de luz nesse terreno e, em outro momento, essa luz se aproximou da casa deles”.

“Estamos em fase de pesquisa, mas já colhemos imagens, analisamos o terreno e ouvimos as testemunhas. Uma delas relata que, às 18h do dia 7, após o ocorrido, viu algo na mata que não foi capaz de identificar. Todos ficaram muito assustados”, fala.

O morador da casa ao lado do local do suposto pouso, segundo Saga, que estuda há 35 anos eventuais contatos extraterrestres, relatou náuseas e mal-estar nos últimos dias. “Outro fator comum em situações como essa, mas ele vai ficar bem”, garante.

Há vários anos, a cidade de Peruíbe tem despertado o interesse da comunidade científica. No início de 2010, a antiga administração municipal implantou um ‘Roteiro Ufológico’ que passa por vários pontos da cidade. O município é um dos poucos do Brasil a possuir um programa destinado a amantes da ufologia e já foi tema de várias revistas especializadas no assunto. A ‘aparição’ mais recente havia acontecido em 2008, quando uma marca ovalada apareceu no bairro São José.