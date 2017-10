Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Dia dos mais favoráveis aos nativos do seu signo, indicando melhorias no setor profissional e social. Favoráveis amizades, ótimos negócios e espetacular estado de saúde. Bom ao amor.

TOURO – Bom dia para uma viagem de negócios onde poderá descobrir uma transação que contenha uma chance de melhorar sua vida, posição profissional e financeira. Principalmente através de amigos. Relações harmoniosas com o sexo oposto.

GÊMEOS – As ações corretivas, discussões demoradas, demandas e toda e qualquer questão que se ligue aos seus direitos, devem ser tratadas com cautela e coragem. Conte com os amigos. Bom para o amor mudanças e progresso financeiro.

CÂNCER – Ótimo dia para obter a colaboração de outras pessoas para mudar a sua vida para melhor. Contudo, seja mais determinado e evite a precipitação. Ótimo ao trabalho, aos contatos sociais, as novas amizades e ao amor.

LEÃO – Dia em que deverá prestar mais atenção em tudo que fizer, pois está predisposto a ter aborrecimentos e prejuízos de monta. Sua personalidade se exaltará, bem como as chances de sucesso profissional. Boa saúde.

VIRGEM – Fluxo astral dos mais propícios a todos os seus interesses materiais e profissionais. Esforce-se o mais que puder quando conseguirá realizar todos os seus anseios e desejos. Ótimo para viagens e ao amor.

LIBRA – Dia dos mais afortunados. Receberá boas propostas de negócios ou trabalho, realizará boa parte de seus sonhos, anseios e desejo e viverá momentos felizes ao lado da pessoa amada e dos familiares.

ESCORPIÃO – Excelente aspecto astral às experiências psíquicas e ao aumento e evolução de sua inteligência e conhecimentos. A saúde será bastante boa o que lhe dará maiores condições de sucesso geral.

AQUÁRIO – Não é dia propício aos negócios arriscados ou novos. Mas por outro lado, o fluxo deverá elevar sua inteligência e seu estado de saúde e propiciar-lhe ótimas chances, no terreno profissional e amoroso.

CAPRICÓRNIO – Negativo fluxo astral às mudanças de emprego, atividades ou de residência. Tendência a depressão psíquica o que viria a lhe prejudicar mais ainda. Controle-se em todos os sentidos e cuide de sua saúde.

SAGITÁRIO – Benéfica influência astral para tratar de questões sociais pendentes, para lucrar em negócios iniciados anteriormente e a sua prosperidade profissional. Disputas no lar deverão ser evitadas.

PEIXES – Hoje, você poderá ter uma ideia brilhante e promissora de sucesso. Mas, somente a coloque em prática quando tiver certeza de uma boa chance. Continue cauteloso com seu dinheiro e seu trabalho.

