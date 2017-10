Chapadão do Sul 30 anos: Luis Goiano & Girsel da Viola e Maycon Balbino animam Chapadão do Sul

Em comemoração ao aniversário de 30 anos de Chapadão do Sul dois grandes shows vão animar a população nos próximos dias.

O primeiro show será da dupla sertaneja Luiz Goiano e Girsel da Viola, que realizará apresentação no sábado, 21, às 21h, após o Encontro de Bandas, que acontecem na Praça de Eventos.

Toda população sul-chapadense está convidada para participar, pois é a participação popular que está fazendo que os eventos em comemoração aos 30 anos de Chapadão do Sul alcancem o grande sucesso que está sendo atingindo.

Já na segunda-feira, 23, dia do aniversário de 30 anos de Chapadão do Sul acontecerá diversas ações no município: Missa de Aniversário às 8h na Igreja Matriz, Lazer na Cidade o dia todo na Praça de Eventos, Apresentação das Escolas às 15h na Praça de Eventos, Sorteio do IPTU às 19h na Praça de Eventos e para finalizar show com o sul-chapadense Maycon Balbino, às 21h, também na Praça de Eventos.

A Prefeitura de Chapadão do Sul reafirma o convite para que todos os munícipes participem destes importantes eventos culturais que acontecem em nosso município em comemoração aos 30 anos de Chapadão do Sul. Saiba mais sobre os cantores:

Luiz Goiano & Girsel da Viola

Sul-Mato-Grossenses de Camapuã, Luís Goiano & Girsel da Viola, mantém viva a música nos rincões onde elas são feitas, buscando sempre inovar sem perder a essência da música raiz, têm desenvolvido seu trabalho imprimindo sua originalidade, em músicas que transpiram o seu amor e intimidade com o estilo.

Eles fazem música Regional Brasileira, essa música que é resultado de uma miscelânea de ritmos que encontraram em nosso Estado o berço para as mais belas inspirações. Eles conseguem ultrapassar as fronteiras do que se tem preconizado como o Regional Sul-Mato-Grossense. A preocupação em evoluir sem perder a essência, no bom gosto com que traçam seus arranjos para músicas já consagradas e suas próprias composições onde guarâneas, rasqueados, pagode caipira, chamamé, e moda de viola, dão o tom ao seu, frequentemente, nativismo, regional, mapeando a música do Centro-Oeste, banhada por Pantanais, povoado por costumes e tradições que retratam o pensamento e o cotidiano popular sertanejo.

Com 17 anos de carreira e 06 CDs lançados a dupla gravou o seu primeiro DVD, em 2007 para a alegria de seus milhares de fãs. O palco foi a cidade de Dourados (MS), na plateia nada menos que 20.000 adoradores da boa música sertaneja. Foi uma produção esmerada onde não se economizou qualidade e competência, com uma equipe dos melhores e mais renomados profissionais da área, este DVD traz, com extrema fidelidade, um dos melhores shows sertanejos do Brasil, Luis Goiano, com sua voz diferenciada e de interpretação singular, divide o palco com seu parceiro Girsel da Viola que, além de possuir um timbre musical ímpar, sendo também um dos maiores violeiros de todo o Brasil e que demonstra isso com excesso de competência durante o show.

Em síntese o Show de Luis Goiano e Girsel da Viola, é daqueles que você começa a assistir e, como se diz popularmente, não dá conta de parar. Seu repertorio traz uma releitura de vários clássicos da viola, com uma roupagem moderna e diferente, e apresenta também músicas populares, como Avohai e Garoto de Aluguel, do mestre Zé Ramalho, interpretadas de uma forma totalmente diferente.

Maycon Balbino

Nascido em 27 de março de 1991 em Chapadão do Sul, Maycon sempre teve aptidão pela música e desde muito pequeno mostrou-se interessado por ela, segundo seus pais, com apenas três anos de idade, a brincadeira predileta de Maycon era a de ser Cantor, pegava um tradicional “amassador de alho” e passava horas pela casa cantando.

Aos dez anos sagrou-se campeão do seu primeiro Festival da Canção, daí em diante não parou mais, começou a cantar no coral de igreja, passou a fazer parte da equipe de canto do CTG Cultivando a Tradição, onde conseguiu inúmeros troféus como intérprete individual e em conjunto vocal, hoje Maycon é Tetra Campeão Estadual e Bicampeão Nacional de Música Nativista Gaúcha.

Com apenas treze anos passou a fazer shows em barzinhos da cidade, e passou a participar da equipe de Canto do Município, em 2007 era um dos integrantes da banda “Vento Sul” que venceu o Festival VIVA MS, como prêmio os integrantes foram convidados a participar da gravação de um DVD em comemoração aos trinta anos de Mato Grosso do Sul.

No ano de 2008, Maycon foi convidado pela cantora Ana Bárbara, a fazer uma participação especial em seu CD, do segmento gospel, fez participação em duas músicas.

Em 2009, entrou para o Programa ÍDOLOS da Rede Record, passando por mais de 37 mil inscritos, chegando ao TOP 24, sendo selecionado entre os 12 melhores cantores do país, mesmo contando com o apoio da Banda Rosa de Saron e da Cantora Thaeme, da dupla “Thaeme e Thiago”, Maycon foi eliminado na fase da votação do público.

Depois do Programa muita coisa mudou e portas se abriram, assim Maycon segue sua carreira cantando por vários lugares e por onde passa agrada o público, com o estilo voltado para o Sertanejo, ele mistura a pegada pop e a música raiz.

Recentemente, fez uma participação especial no show do cantor Michel Teló.

*Assecom PMCS

