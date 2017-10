Chapadão do Sul 30 anos: Escola Cecília Meireles receberá projeto “Escola Aberta para a Cidadania” neste sábado, 21

A Prefeitura de Chapadão do Sul, através da Secretaria de Educação, lança o Projeto Escola Aberta para a Cidadania, que acontecerá neste sábado, 21, na Escola Cecília Meireles, com início às 8h e encerramento as 12h, sustentando na necessidade da inserção da escola e da família para “além dos seus muros”, pois grandes discussões se pautam na constante necessidade de a escola ter a família como parte fundamental do processo ensino-aprendizagem. O evento faz parte do calendário oficial em comemoração aos 30 anos de Chapadão do Sul.

Assim, a escola abre as portas para que as famílias e toda sociedade façam efetivamente parte do educar, e tem como objetivos: sistematizar a função social da escola; implantar conceitos e ações voltadas à cidadania; fomentar a participação dos alunos e pais no desenvolvimento de toda comunidade escolar nos quesitos educacionais, artísticos e sociais; abrir as portas da escolas para a família; oferecer serviços, ações, momentos de integração, informação à sociedade em geral, mas principalmente à comunidade escolar; integrar as esferas da saúde, educação, assistência social, instituições, ONGS, que possuam objetivos relacionados às questões sociais e educacionais; instigar os alunos para a consequência da integração em seu meio social; prevenção da exclusão social, do abandono escolar e a promoção do sucesso educativo; e identificar as fragilidades e as mudanças sociais a serem construídas conjuntamente.

É o dia da ação social voltada à comunidade escolar, e à sociedade em geral. A ação “Escola Aberta para Cidadania” será resultado de uma parceria com as secretárias de Educação, Saúde, Meio Ambiente, Assistência Social, Cultura e Esporte, entidades e grupos sem fins lucrativos, que juntos prestarão serviços assistenciais voltadas à comunidade.

A Escola Aberta para Cidadania disponibilizará por meio das parcerias os seguintes serviços e profissionais:

Aferição da Pressão Arterial;

Testes Oftálmicos e Auditivos;

Saúde Bucal: dicas e prevenções;

Educação Sexual: preservativos, contraceptivos, entre outros;

Apoio Psicológico;

Conselho Tutelar;

Auxílio Jurídico: mediação;

Bolsa Família: pesagem e atualização do cadastro;

Roda de Tereré e Chimarrão;

Oficina de Artesanato;

Videoteca;

Sala de Pintura;

Cortes de Cabelo;

Cartão do SUS;

Saúde e Prevenção;

Patrulha Mirim;

Pastorais;

Cruz Vermelha;

Bombeiros;

SEDEMA: Meio Ambiente e Sala do Empreendedor;

Rede Feminina de Combate ao Câncer;

Escola de Pais;

Programa Academia da Saúde;

Biblioteca do SESI;

OAB;

Teste de Hepatite;

CRAS E CREAS;

Desbravadores;

Apresentações artísticas e culturais;

Recreação;

Apresentação do Grupo Conviver;

Projeto Criança Feliz;

E muito mais.

*Assecom PMCS

