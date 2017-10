Carreta com contrabando de cigarros tomba no trevo da BR 359 com a MS 436, em Alcinópolis

Na manhã desta sexta-feira (20), por volta das 08h30, a Policia Militar de Alcinópolis foi acionada para atender um caso de acidente no trevo da BR 359 com a MS 436.

Ao chegar no local, a Policia se deparou com uma carreta tombada na pista. Ela carregava cigarros contrabandeados do Paraguai.

De acordo com informações dos militares, o motorista pegou a carga em Maringá/PR e estava levando para Mineiros/GO. Possivelmente ele estaria em alta velocidade, o que teria acarretado no tombamento da carreta no momento que passava pela rotatória.

No total, cerca de 900 caixas de cigarros da marca San Marino eram transportadas.

Essa é a segunda vez que o motorista C.E.A.R é pego levando contrabandos de uma cidade para outra.

A Policia Rodoviária Federal esteve no local e vai seguir com os procedimentos legais.

Fonte: MS Todo Dia

