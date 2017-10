48 profissionais participaram de capacitação sobre manipulação de alimentos promovido pela VISA e Serviço de Inspeção Municipal

Na última quarta-feira, 18, na Câmara Municipal. foi realizada uma capacitação sobre higiene e manipulação de alimentos, com a participação de 48 profissionais de Chapadão do Sul que trabalham nesta área.

Embora muitas pessoas não dão a devida atenção para o fato, a contaminação alimentar é uma das maiores causas de doenças no mundo, são as chamadas INTOXICAÇÕES ALIMENTARES. O local onde acontecem essas contaminações é na cozinha, tanto de casa, como dos restaurantes, lanchonetes, padarias, açougues, pizzarias, vendedores ambulantes, indústria de alimentos, onde o risco de ocorrer é alto, quando as práticas de higiene não forem respeitadas.

O objetivo do curso foi conscientizar os manipuladores quanto aos cuidados higiênicos ao manipular o alimento e das boas práticas de fabricação, a fim de colocar em prática procedimentos simples a serem adotados, para que os alimentos sejam preparados e manipulados com segurança e evitar riscos de contaminação e oferecer alimentos seguro e de qualidade.

A Secretaria de Saúde e a SEDEMA agradecem a participação dos manipuladores e que utilizem o conhecimento adquirido como parte do dia a dia, garantindo assim a segurança e a qualidade do alimento ao consumidor.

O certificado do curso será entregue em um prazo de 15 dias.

*Assecom PMCS

