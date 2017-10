A Secretaria de Saúde do município de Chapadão do Céu, realizou na noite de ontem um jantar em homenagem ao Dia do Médico. O jantar teve a presença de todos os médicos da cidade, prefeito municipal Rogério Graxa.

A secretária de saúde Verônica Savatin, foi a organizadora do jantar e fez a entrega de uma lembrança aos médicos, em agradecimentos aos bons serviços prestados ao município.

