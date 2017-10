No dia 16 de outubro, a Prefeitura de Chapadão do Céu, através da Secretaria de Educação presenteou os professores da rede municipal com um par chinelos personalizados.

Este mimo é para lembrar e homenagear o brilhante e importante trabalho realizado por este profissionais.

“Sabemos que só há mudanças e evolução se há educação e através de um elaborado trabalho dos professores que isso é possível. Parabéns a todos os mestres do nosso município.” Felicita o Prefeito Rogério Graxa.

Veja aqui mais fotos!

*Assecom PMCC

Comentários