Prefeito Jair Boni está realizado mais 2 mil de asfalto na Izanópolis

A administração do prefeito Jair Boni, buscando oferecer mais qualidade de vida aos seus munícipes, está concluindo nessa semana, mais 2 mil metros de asfalto na Vila Izanópolis.

As ruas que ficam nas proximidades do estádio serrinha, estão sendo asfaltadas, pela primeira vez. Nestes locais há várias famílias que tinham que conviver com ruas emburacadas, dificultando o trafego de veículos pedestre.

Administração Boni Cogo, tem trabalhado muito para recuperar as ruas e avenidas da cidade e também levar o asfalto a regiões que não tenham.

Comentários