Prefeito Jair apoia os manifestantes e se coloca como parceiro desta causa em prol de seus empregos na JBS

Durante a manifestação em frente a Prefeitura de Cassilândia, feita pelos trabalhadores da JBS, na manhã desta quinta-feira, 19, o prefeito Jair Boni afirmou que é um parceiro deles nessa causa contra o risco de demissão de funcionários em função da crise financeira vivida pelo grupo JBS, envolvido na operação Lava Jato.

Jair Boni afirmou que “antes de falar na condição de prefeito, nós falamos na condição de pai e até de avô de vocês, nós construímos aquele frigorífico, Prefeitura municipal, com dinheiro do povo, tiramos leite das creches e dinheiro do asfalto, para fazer aquele frigorífico”, acrescentando que essa confusão começou há cerca de 90 dias em Brasília.

O prefeito lembrou que esteve em Brasília e foi lhe dada a segurança de que o frigorífico não será fechado, lembrando que há três grupos interessados em adquirir o frigorífico.

Jair Boni disse que não adianta fazer demagogia, pois é um problema de ordem federal, foi feito bloqueio de dinheiro da empresa pela Justiça. “Não adianta fazer demagogia”, afirmou, elogiando os manifestantes pela boa organização do ato de protesto nesta manhã, que ocorreu de forma pacífica

informações do site cassilandiaurgente

