Por meio de indicações, vereadores pedem benefícios para a população de Costa Rica

Por meio de indicações, os vereadores de Costa Rica-MS reivindicaram importantes benefícios para a população do município, durante a 34ª sessão ordinária da Câmara em 2017, realizada na noite de segunda-feira (16/10).

Na indicação n° 177/2017, o vereador Antonio Divino Félix Rodrigues, o Tonin Félix (PSB), pede ao Executivo Municipal a construção de um quebra-molas na rua Salvador Luiz Nogueira, na altura do número 559, e outro quebra-molas na rua Delcino Nogueira Furtado, perto do número 429, ambos no bairro Jardim Novo Horizonte.

Já o vereador Jovenaldo Francisco dos Santos, o Juvenal da Farmácia (PSB), é o autor da indicação n° 176/2017, enviada para o deputado estadual Cabo Almi (PT). No documento, Juvenal pede que o deputado libere para Costa Rica uma emenda parlamentar no valor de R$ 50 mil, valor que deve ser destinado para a Secretaria Municipal de Saúde.

“Faço tal solicitação, com a tranquilidade de ser compreendido pelo nobre parlamentar, que tem demonstrado compromisso, responsabilidade e conduta ilibada no trato das causas públicas que interessam ao povo sul-mato-grossense, bem como somos reconhecedores de que o deputado Cabo Almi manifesta preocupação especial com a saúde pública no estado, concentrado esforços dentro e fora da Assembleia Legislativa na luta por um sistema público de saúde de qualidade”, comentou Juvenal, ao justificar o pedido enviado para o deputado petista.

Ainda na sessão de segunda-feira, o vereador Rayner Moraes Santos (PR) apresentou a indicação n° 175/2017, onde ele cobra do Governo Municipal a reposição de areia nas quadras de areia das praças públicas de Costa Rica.

“Tal solicitação visa atender às reivindicações dos esportistas que utilizam as quadras de areia das praças, já que essas quadras estão sem condições de uso pela pouca quantidade de areia, colocando em risco a integridade física dos atletas”, justificou o vereador Rayner.

Em conjunto, os vereadores Tonin Félix, Rosângela Marçal Paes (PSB) e Waldomiro Bocalan, o Biri (PDT), apresentaram duas indicações, ao longo da última sessão da Câmara. Na indicação n° 174/2017, os três parlamentares solicitaram do Executivo Municipal a disponibilização de um caminhão-pipa para reforçar o abastecimento de água no Cemitério Municipal Divino Pai Eterno, entre os dias 30 de outubro e 02 de novembro.

“Temos a iniciativa de solicitar o caminhão-pipa para dar suporte às caixas de água do cemitério local, que não vão suportar a demanda dos usuários. Neste período, os familiares dos falecidos fazem as reformas, limpeza e lavagem dos túmulos dos seus entes queridos, para receber as visitas no Dia de Finados”, argumentou o vereador Biri.

Já na indicação n° 173/2017, Biri, Rosângela e Tonin Félix pedem ao Governo Municipal que realize a pintura dos muros do cemitério onde está enterrado o fundador de Costa Rica, o senhor José Ferreira da Costa, no bairro Jardim Novo Horizonte.

Fonte: Ademilson Lopes

