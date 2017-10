Polícia Militar prende traficante com 110 Kg de maconha e cocaína na BR 060 em Paraíso das Águas

A ação foi conjunta da 4ª Cia Independente de Chapadão do Sul e o 3º Pelotão da PM de Paraíso das Águas.

Após uma ação conjunta da 4ª Companhia Independente de Chapadão do Sul e o 3º Pelotão de Polícia Militar de Paraíso das Águas, na rodovia BR 060, KM 62, na manhã desta quinta-feira(19/10), foi apreendido 110 quilos de maconha e 1 quilo de cocaína que estavam em um veículo Fiat Pálio, de cor branca, com placas de Brasília (DF), conduzida por V.A.S, 19 anos, morador de Goiânia (GO).

De acordo com o comandante da 4ª Cia Independente, Tenente Coronel Marcos do Nascimento Silva, a operação estava sendo realizada em conjunto com a PM de Paraíso das Águas, quando foi abordado o veículo suspeito, no interior do mesmo encontravam várias sacolas pretas recheadas de tabletes de maconha, totalizando 110 Kg e 1 Kg de cocaína. Foi dada voz de prisão ao condutor do veículo e conduzido ao 3º Pel da PM de Paraíso das Águas para lavratura do Boletim de Ocorrências – BO e em seguida o traficante e a droga apreendida foram entregues à Delegacia de Polícia Civil de Paraíso das Águas.

O traficante V.A.S estava com sinais alterados, onde confessou à nossa reportagem que além de traficante é também usuário de drogas e que naquele momento havia feito uso de maconha. Ele confessou que não era a primeira vez que fazia este trajeto com drogas, afirmou conhecer outros traficantes da região. O traficante de 19 anos, apesar da pouca idade, já possui outras passagens pela polícia e já foi preso outras vezes, por vários outros crimes.

A sela da nova Delegacia de Polícia Civil de Paraíso das Águas será estreada pelo traficante preso nesta operação. Alterado, ele ironizou à nossa reportagem que vai ficar “triste” sozinho na sela.

A operação é realizada pela Polícia Militar em todas as fronteiras dos estados brasileiros, com o objetivo de flagrar e combater o tráfico de drogas e outros crimes. Participaram da operação além da tropa da PM das duas cidades de: Chapadão do Sul e Paraíso das Águas, participaram o capitão Renato e o subtenente Matos (Comandante do 3º Pel. PM de Paraíso das Águas).

