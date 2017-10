Polícia Civil esclarece incêndio em ambulância em Paranaíba

Uma equipe de investigadores do S.I.G Paranaíba encarregada de investigar o caso do incêndio ocorrido no ultimo dia 11 de outubro, onde uma ambulância do SAMU foi incendiada, conseguiu na tarde de ontem localizar, identificar e indiciar os autores deste crime.

Em depoimento o autor L.F.S (16 anos) disse que na tarde do dia 16 foi até a quadra da Escola Aracilda juntamente com mais dois amigos também menores de idade, onde estaria ocorrendo um “racha” de futebol, porém ao chegarem na quadra perceberam que o “racha” já havia acabado e não havia mais ninguém no local.

L.F.S (16) disse que passou ao lado da ambulância e percebeu que a porta estava aberta e havia ainda um lençol dentro do veiculo, L.F.S então “ficou com vontade” de por fogo na ambulância, e teria posto fogo no lençol que rapidamente se alastrou e destruiu todo o veículo que juntamente com equipamentos somam um prejuízo de aproximadamente R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais).

Segundo informou a direção da escola o local constantemente é invadido por usuários de drogas. Como não foram pegos em flagrante e por serem menores de idade todos ficarão em liberdade a disposição da justiça para responderem por seus atos.

*Notícia informada no Facebook pelo SIG Paranaiba

