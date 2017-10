IBGE e Prefeitura de Figueirão abrem vagas para recenseador

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) estará abrindo inscrições em Figueirão para o cargo de RECENSEADOR, do Censo Agropecuário 2017, que vai de Outubro 2017 a fevereiro de 2018.

As inscrições serão realizadas no período de 23/10 a 06/11 (23 de outubro a 06 de novembro de 2017), no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura de Figueirão, que fará as contratações através de Processo Seletivo Simplificado.

No Censo Agropecuário 2017, que deverá se constituir na principal e mais completa investigação da estrutura e produção do setor primário, de sua inserção e relacionamento com os demais setores da economia, levantando a produção para comércio e para sustentabilidade, serão coletados dados através de preenchimento de questionário eletrônico, sobre o total de estabelecimentos e o que produzem; utilização de pessoal e mão de obra; caracterização do produtor; distribuição e uso de terras, entre outros dados do setor, referidos no período de 1º de outubro de 2016 a 30 de setembro de 2017, para Brasil, Grandes Regiões, Unidades da Federação, Mesorregiões, Microrregiões e Municípios.