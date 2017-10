Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Há possibilidades de se sentir um pouco indisposto no período da manhã. À tarde e a noite, tudo estará melhor. Cuidado com o sistema nervoso. Você atravessa um grande período de vantagem material e financeira.

TOURO – Uma notícia agradável sobre negócio ou encontro amoroso, lhe trará muita satisfação. Excelentes oportunidades de se realizar sentimentalmente, e financeiramente.

GÊMEOS – Você está vivendo um dia que muito o favorece. Faça tudo para evitar atritos, discussões e cena de ciúme. Boas notícias à tarde e novos conhecimentos com bons resultados para o futuro.

CÂNCER – Muito bom aspecto astral para lucrar em negócios que há muito iniciou e para ser bem sucedido profissional e financeiramente através de influência de pessoas amigas. Sucesso romântico e em viagens.

LEÃO – Hoje você será beneficiado no plano social, pois terá as melhores influências que poderia esperar. Uma notícia vinda por correio, por telefone ou por qualquer outro meio de comunicação, o deixará muito contente, muito otimista.

VIRGEM – Dia um tanto quanto agitado para você, mas, para que tudo saia bem, deverá tomar uma atitude otimista e inteligente, e evitar o nervosismo que nada adianta. Sucesso com o sexo oposto e em viagens.

LIBRA – Deverá dar mais atenção à possibilidade de fazer novos e proveitosos contatos pessoais, associar-se a alguém e absorver as oportunidades que surgirem. Visite pessoas influentes e traduza em termos práticos suas ideias.

ESCORPIÃO – Não se preocupe com o que possa acontecer e nem se deixe levar pelas más impressões ou ideias negativas. Lembre-se que tudo passa. Tanto a dor quanto a alegria, o fracasso e a derrota. Amanhã será um novo dia. Para ser mais feliz, precisa ter confiança em si.

SAGITÁRIO – A influência dos astros promete bons ganhos e lucros em negócios rápidos, viagens curtas e especulações razoáveis. Especial atenção aos assuntos domésticos, familiares, profissionais e tudo o que lhe dê elevação e estabilidade.

CAPRICÓRNIO – Alguém do seu conhecimento poderá lhe dar valiosas sugestões ou orientações neste dia ou, o mais tardar, amanhã. Dia promissor de felicidade sentimental e harmonia doméstica.

AQUÁRIO – Neste dia, você será beneficiado em questões comerciais e na solução que deseja, para um problema profissional. Por outro lado, procure não perder de vista seus principais objetivos financeiros.

PEIXES – Tudo indica que você será inclinado a fazer uma viagem, se é que ainda não viajou. Acontecimentos, notícias e circunstâncias felizes farão deste, um dia de pleno êxito e de plenas satisfações.

