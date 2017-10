Energisa e Prefeitura entregam 15 geladeiras novas em Figueirão

Dentro do Programa de Eficiência Energética da Energisa, foram entregues em Figueirão 15 geladeiras novas, a famílias contempladas do Cadastro Único e da Tarifa Social, cadastradas no CRAS.

O programa, que é desenvolvido em parceria entre a Energisa e a Prefeitura, via Secretaria de Assistência Social, faz a troca da geladeira usada do contribuinte por uma nova, no intuito de economizar energia e de melhorar a qualidade de vida da família contemplada.

As trocas das geladeiras foram acompanhadas pelo vice-prefeito Fernando Martins e pelo secretário de Assistência Social Beugmar Ferreira.