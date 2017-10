Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Lica chega com MB à escola e tenta despistar Marta. Bianca e Júlia cobram proteção de Clara junto a Malu. Lica pressiona Clara sobre as atitudes de Malu. Nena e Das Dores acompanham Ellen à escola e exigem uma posição de Edgar sobre a agressão sofrida pela menina. Edgar faz com que Bianca, Júlia e outros alunos responsáveis se desculpem com Ellen. Keyla e Tato discutem por causa de Tonico, e Dóris ajuda os dois. Bóris procura Edgar para falar sobre o caso de Ellen. K2 sugere a K1 que MB pode estar blefando com relação à viagem dos dois. Roney se oferece para falar com Aldo, e Tato se emociona. Deco surpreende Keyla. Ellen sofre racismo.

TEMPO DE AMAR

Maria Vitória confronta Lucerne sobre ter iludido Helena e suas irmãs. Felícia e Natália se encantam com a nova morada. Lucerne oferece abrigo a Maria Vitória, em troca de apresentações ao piano no cabaré. Inácio e Lucinda chegam à casa de Emília, que gosta do rapaz. Lucerne confessa a Gilberte que está determinada a tornar Maria Vitória uma de suas meninas. Celeste convida Artur para festejar o Réveillon com sua família. Celina lamenta com Bernardo seu amor não correspondido por Vicente. Teodoro encontra Maria Vitória no cabaré e exige que Lucerne lhe deixe passar a noite com ela. Inácio beija Lucinda, mas logo se desculpa com ela. Em Morros Verdes, Fernão confirma sua presença no jantar de Delfina, que orienta o comportamento de Tereza. Maria Vitória e Helena fogem do cabaré e procuram Giuseppe e Tomaso no Rio de Janeiro. Inácio perde a consulta médica com Falcão, e Reinaldo questiona Lucinda.

PEGA PEGA

Evandro se incomoda com o interrogatório de Antônia. Tânia visita Sandra Helena. Agnaldo consegue um celular, liga para Wanderley e pede que compre um urso igual a Denguinho. Márcio e Bebeth ficam assustados ao ver a casa queimada. Eric pede para Júlio se afastar de seu hotel. Tânia e Sabine ficam presas no elevador do hotel. Borges não aceita o convite de Eric para que ele e a família se hospedem no hotel até a reconstrução da casa que foi incendiada. Arlete se surpreende ao ver Júlio em seu táxi.

A FORÇA DO QUERER

Resumo dos capítulos finais não liberado pela emissora.

NOVELAS DO SBT

SORTILÉGIO

Maria José decide voltar para sua cidade, mas Bruno fica sabendo e a impede. Alessandro consegue entrar em contato com Vitória e ela manda um helicóptero ao local para resgatá-lo. Ezequiel diz a Paula que Alessandro está vivo. O médico conversa com Fernando e diz que Alessandro está com algumas lacunas mentais e que provavelmente não se lembrará de algumas coisas, mas não é nada sério. Fernando diz a Alessandro que não entende por que se casou em segredo. Surpreso, ele responde que não está casado. Quando Maria José chega a sua casa diz a Bruno que o odeia e que não quer ser sua cúmplice. Bruno ameaça mandá-la para a cadeia se não continuar com a farsa. Maria José enfrenta Bruno e diz que ele também iria por ter se passado por seu irmão e o acusa de ter provocado a morte dele. Arrogante, Bruno diz que ela não tem provas e que ninguém acreditaria nela, enquanto ele tem muito dinheiro e conseguiria as provas que quisesse contra ela e sua família. Sentindo-se acuada e com medo do que possa acontecer com sua família, Maria José volta com Bruno. Ela desmaia quando vê Alessandro. Bruno também não consegue esconder a surpresa ao ver que ele está vivo. Alessandro pede a Maria José que o acompanhe até o quarto. Bruno age rápido e tira Maria José do quarto com a desculpa que sua irmã está desaparecida. Ele exige que ela aja como se estivesse indignada com o engano e peça o divórcio.

NO LIMETE DA PAIXÃO

Resumo do capítulo não liberado pela emissora até a publicação desta matéria.

UM CAMINHO PARA O DESTINO

Resumo do capítulo não liberado pela emissora até a publicação desta matéria.

CARINHA DE ANJO

Todos começam a saber que Cecília e Gustavo estão namorando. Franciely chega a quadra da escola de samba “Unidos de Doce Horizonte” para o concurso que escolherá a nova rainha de bateria. Jorjão (Thogun Teixeira) diz que há outras candidatas, mas que tudo dará certo. Fátima e Cristóvão vão até a quadra para acompanharem o concurso. Ribeiro é o primeiro a aparecer na quadra para aplaudir a amada e entregar flores para ela. Silvestre vai disfarçado até a quadra. Juju questiona Emílio sobre o que significa os cartazes da operação desmascara Luciano. Ribeiro descobre que o homem disfarçado é Silvestre. Jorjão anuncia o resultado da nova rainha de bateria: a sobrinha de Jorjão. A mesma que havia deixado todos horrorizados por não saber sambar direito. Silvestre diz para Franciely que não foi até o concurso e que ela deve ter se confundido.

NOVELAS DA RECORD

BELAVENTURA

Cedric está tenso, Otoniel segue com a espada em seu peito. Enrico, Pietra, Merlino, Mistral e o Bartolion em alerta. Pietra questiona e Cedric responde que apenas cumpriu ordens ao levar sua mãe que era procurada pela Ordem. Marion está furiosa diante de Leocádia. Arturo discute com Severo por ter colocado Gonzalo para comandar a tropa. Joniel diz a Gonzalo que não tem escolha e terá de enfrentar o rei. Tácitus e Gregor conversam com Matriona, Quixote e Tiana e dizem que encontraram os Errantes que falavam sobre um ataque. Dulcinéa interrompe e diz que o rei precisa ser avisado e todos concordam. Severo está irritado diante de Joniel e Gonzalo e diz que precisa resgatar sua esposa e mãe. Severo sugere que Gonzalo entre no castelo disfarçado. Jacques entra e diz que seu plano se depender dele, não dará certo. Severo manda prender Jacques. Otoniel proíbe Cedric de sair do castelo. Cedric reage, surpreso, mas controla sua revolta. Lizabeta pede a Enrico que interceda por Jacques para que não pague pelos erros da família. Enrico aceita desde que ela aceite ser sua dama de honra do seu casamento. Lizabeta se surpreende. Carmona discute com Otoniel que está chocada com a notícia do casamento de Enrico. Carmona pega uma trouxa de roupa e diz a Otoniel que vai embora. Páris está aflito e agitado, secando o suor da testa e olhando para a decoração do palacete para o sarau. Tamar vem de dentro e é elogiada por Inesita e Páris que dizem que ela está deslumbrante. Polentina e Fubaldo chegam para o sarau e percebem que chegaram muito cedo. Tiana é presa no castelo de Valedo e diz que não é invasora e quer apenas falar com Gonzalo. Joniel chega na hora e manda soltá-la. Tiana conta a Joniel que há uma ameaça de invasão dos Errantes à Vila. Carmona chora e Enrico pede que ela permaneça no castelo. Carmona chega ao palacete de Páris e alguns plebeus a olham, curiosos. Polentina pergunta à Carmona se ela vai impedir o sarau, e ela responde que veio para ficar. Páris se surpreende. Severo está sentado em seu trono diante de Biniek e Joniel. Severo pergunta como estão os preparativos para o plano. Biniek diz que está tudo certo, os Errantes já estão organizados e espalhados pelos quatro cantos do reino. Pietra está deitada, adormecida. Quando ela desperta assustada, já tendo a boca tampada por alguém. É Cedric.

O RICO E LAZARO

Asher pede a ajuda de Deus. Daniel lê as palavras do Senhor. Asher pede perdão ao Altíssimo. Os ratos o mordem. Daniel continua lendo as palavras de Deus. Arioque desperta e Shag-Shag se emociona. Nebuzaradã é nomeado novo rei. Joana mantêm a fé em Deus. Milagrosamente, os ratos somem e Asher permanece vivo. Joana segue para o palácio. Nobres saúdam o novo rei. Elga acorda de mau-humor. Absalom é debochado com Fassur. Neusta descobre que foi aceita de volta no palácio e agradece o apoio de Shag-Shag. Zelfa diz para Ilana que foi pedida em casamento por Zadoque. Joana visita Asher e eles se abraçam emocionados. Shag-Shag tenta dar forças a Arioque. Asher diz que não quer mais se vingar. Joana diz que ele agora se chamará Lázaro.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Comentários