Auditorias da CGU visitam Costa Rica com objetivo de criar Plano Piloto para todos os municípios do Brasil

Nos dias 16, 17 e 18 de outubro de 2017, Costa Ricas – MS recebeu a visita das auditoras de Finanças e Controle da CGU – Controladoria-Geral da União – Michele Andrade, Laís Hernadez e Camila dos Santos que vieram em busca de informações sobre o modelo de Gestão Municipal e assim criarem um Plano Piloto para todos os municípios do Brasil.

Logo na segunda-feira, o prefeito Waldeli dos Santos Rosa, sua equipe de governo e o presidente da Câmara Municipal, vereador Lucas Lázaro Gerolomo, receberam as auditoras para um bate-papo na sala de reuniões do gabinete, oportunidade em que se fizeram as apresentações de cada secretaria e suas funções. Já na terça, elas participaram de reuniões com os membros dos conselhos municipais, conheceram alguns departamentos e nesta quarta-feira encerraram as visitas.

Conforme a auditoria Michele Andrade existe três eixos que levaram uma administração ao sucesso: Responsabilidade Social, Transparência e Participação Social. “A ideia da CGU é elaborar um Plano Piloto para que todos os municípios possam seguir”, declarou a auditoria Michele Andrade durante a reunião.

Após esse primeiro contato com o chefe do Executivo Municipal e os gestores públicos, as auditoras, conheceram a maioria das secretarias e seus departamentos. “Foi muito gratificante receber as auditorias em nossa cidade, pudemos mostrar um pouco de como realizamos a gestão pública em Costa Rica, que tem como pilar a participação popular por meio dos conselhos municipais, a transparência na gestão dos recursos e a eficiência na gestão fiscal”, apontou o prefeito Waldeli.

Modelo de Gestão

Na primeira semana de outubro, a subsecretária de Administração Liliane de Campos e a secretária Executiva dos Conselhos Municipais Soliane Anacleto, estiveram em Brasília – DF participando do IV Seminário Brasileiro de Contabilidade e Custos Aplicados ao Setor Público, ocasião em que foram recebidas pela auditora Michele Andrade.

Na oportunidade Liliane e Soliane participaram do evento e apresentaram o modelo de gestão que é aplicado no Município no que se refere ao controle de gastos e a participação dos conselhos. “Muito feliz com a oportunidade de ter participado como painelista no IV Seminário Brasileiro de Contabilidade e Custos Aplicados ao Setor Público, apresentando as Boas Práticas de Gestão de Costa Rica”, postou Liliane de Campos em sua rede social.

“Com muito orgulho, mais uma vez o nome da nossa querida Costa Rica foi destaque no IV Seminário Nacional de Contabilidade Pública Aplicado ao Setor Público, com as boas práticas de: Controle de gastos e Controle Social. Agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, ao nosso querido gestor Waldeli Dos Santos Rosa e a todos os Conselheiros Municipais que cada dia realizam seus trabalhos com comprometimento, contribuindo com a Administração de nossa cidade. Obrigada a todos!”, postou Soliane em sua rede social.