ATENÇÂO: Drogas apreendidas em Costa Rica e Chapadão do Sul tem as mesmas embalagens

Tudo indica que as drogas apreendidas ontem nas cidade de Costa Rica e Chapadão do Sul, pelos policias militares, com as mesmas embalagens, são distribuídas na região por uma única pessoa, que deve comandar o trafico nas duas cidades.

Coincidência a ou não, mas os dois traficantes preso em Costa Rica, R.J.F. C., de 18 anos, e D.M.S.de 19 anos, com uma porção de maconha e vários papéis de ceda usados para a droga e em Chapadão do Sul, a prisão de Eduardo de Souza Silva, apresentavam as drogas com as mesmas características de embalagem, levando a crer que eles, pegaram as drogas com a mesmas pessoas para fazer as vendas.

Outro detalhe que chamou a atenção da nossa reportagem é que os três envolvidos, estavam próximos a locais onde se concentram estudantes.

