Alcinópolis recebe alunos da UFMS para estudo no Campo

Prefeitura de Alcinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura, Pecuária, Turismo e Meio Ambiente, está apoiando Estudo de Campo de acadêmicos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

Durante esta semana, 16 acadêmicos dos cursos de Mestrado em Botânica e Ecologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, acompanhados de seus professores, estão realizando um estudo de Campo para a identificação de plantas no Monumento Natural Serra do Bom Jardim, aqui em Alcinópolis.

De acordo com a secretária municipal de Desenvolvimento, Agricultura, Pecuária, Turismo e Meio Ambiente, a bióloga Bruna Barbosa, a Prefeitura apoia e incentiva ações como esta pelo desenvolvimento de pesquisas científicas e o grandioso retorno que o Parque recebe, visto que muitas plantas coletadas nunca haviam sido identificadas.

