Sicredi realiza encontro de negócios com Institutos Municipais de Previdência

Profissionais detalharam os fundos de investimentos para RPPS disponíveis na cooperativa

Na manhã desta terça-feira (17) a Sicredi Celeiro Centro Oeste recebeu os gestores dos Regimes Próprios de Previdência Social para um encontro de negócios sobre os Fundos de Investimento disponíveis para RPPS no sistema. O Sicredi tem à disposição uma equipe técnica especializada para atender as necessidades de cada regime e oferecer as melhores soluções.

Jaime Antonio Rohr, presidente da Cooperativa fez as boas-vindas aos participantes, na sequência o diretor executivo Eduardo Duarte Gonçalves explicou que o Sicredi tem todas as opções que uma instituição financeira tradicional tem, mas com um diferencial, taxas justas e atendimento diferenciado.

Participaram do encontro presidentes, vice-presidentes e outros integrantes dos regimes das cidades onde a cooperativa está presente – Coxim, Sonora, Chapadão do Sul, Cassilândia, Costa Rica, Chapadão do Céu, Paranaíba, Aparecida do Taboado e Mineiros.

Os profissionais do Banco Cooperativo Sicredi detalharam além dos produtos de investimentos, o cenário econômico atual, que impacta significativamente na decisão de qual fundo investir. A analista de Produtos de Investimentos e Previdência, Keli Schumann, informou que, de acordo com duas das principais agências do segmento, Moody’s e Fitch Ratings, o Sicredi tem uma classificação de risco de crédito muito boa. “Estamos iguais entidades públicas como Banco do Brasil e Caixa, nossa classificação de risco é excelente.

Classificação essa, que gera solidez e mostra a força do Sistema como boa opção para investir, De acordo com o analista de gestão de recursos Dionatan Severo a Sicredi Asset Management, responsável pelos fundos do Sicredi é a 14ª maior gestora do Brasil, 10ª maior gestora de renda fixa do país, administra aproximadamente 50 fundos e carteiras e tem mais de R$ 31 bilhões sob gestão.

Foram tratados ainda os focos de atuação da gestora, estrutura, serviços que oferece, mecanismos de controle, administração e custódia, portfólio de produtos e portfólio de fundos.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão valoriza a participação dos 3,5 milhões de associados, os quais exercem um papel de dono do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 21 estados*, com 1.500 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros. Mais informações estão disponíveis em www.sicredi.com.br.

*Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

Comentários