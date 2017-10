Paraíso das Águas: vereadores foram à Agesul solicitar manutenção em rodovias estaduais

CÂMARA MUNICIPAL – Na manhã desta quarta-feira (18/10) os vereadores de Paraíso das Águas, Anísio Andrade, Fiotinho, Roberto Carlos, Neife Vida, Marquinhos do Pouso Alto, Edson da Oficina e Ronaldo Paniago estiveram reunidos na Agência Estadual de Gestão e Empreendimentos – Agesul, com o secretário de Obras de Mato Grosso do Sul, Ednei Marcelo Miglioli, onde solicitaram reparos necessários em trechos das rodovias estaduais MS 316 (Roldão Pereira de Camargo) e 320 (Otacílio Vilela Assumpção).

Os parlamentares informaram que o movimento de veículos nas rodovias têm aumentado significativamente, com isto, alguns trechos já necessitam de reparos urgentes, mesmo tratando-se de uma rodovia construída recentemente.

A manutenção é necessária para melhoramento do tráfego de veículos e a garantia da segurança dos usuários das rodovias em questão. Miglioli recebeu os vereadores em seu gabinete, garantindo atender tal solicitação.