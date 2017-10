Jovens artistas da escola Cecilia Meireles receberam premiação oficial do 8º Fetran-MS

Na noite desta última segunda-feira, 16, aconteceu na Escola Municipal Cecilia Meireles, a cerimônia de entrega de prêmio do 8º Fetran-MS, Festival Estudantil Temático de Trânsito. Na oportunidade os jovens alunos receberam o troféu de vice-campeão estadual, além de premiação individual para cada ator.

Os estudantes premiados foram: Felipe Leandro Silva, Kauã Richard Caetano, Laryssa Eloyza Romão, Letícia Eduarda Cândido Corrêa, Lucas Alvino de Andrade, Pedro Henrique Queiroz, Thaila Cristina Stumpf e Thainá Vitória Ferreira, além dos colaboradores Donizete Chimello, Roberto de Brito Dias e Thainara Silva Linhares.

A Professora Luciene Parreira também foi premiada com o título de melhor Texto da categoria.

Na oportunidade os jovens realizaram a apresentação novamente, para as autoridades e público presente.

Estavam presentes na oportunidade o prefeito de Chapadão do Sul João Carlos Krug, vice prefeito João Buzoli, secretária de Assistência Social Maria das Dores, secretário de Educação Guerino Perius, secretário da SEDEMA Felipe Batista, secretário de administração Dinho, secretária adjunta Maria Balbino, diretor do Demutran Rudinei Arruda, chefe do Grupo Educação para o trânsito da PRF Fábio Sodre, chefe substituto da PRF Luiz Silveira, representante do DETRAN-MS Iracema Rodrigues, comandante dos Bombeiros de Chapadão do Sul ten. Teixeira, diretora da Cecilia Meireles Leonice Camargo, presidente da Câmara de Vereadores Alírio Bacca, vereador Vanderson Cardoso, vereador Mika e vereador Prof. Cicero.

Fetran

O Fetran – Festival Estudantil Temático de Trânsito – é um projeto nacional para a educação e conscientização do cidadão quanto às questões relacionadas ao trânsito. É um dos maiores projetos de educação para o trânsito do país e tem como principal objetivo inserir o tema na rotina escolar. Ele tem o total apoio do Detran-MS e da PRF.

O objetivo é sensibilizar e conscientizar a população, em especial, crianças, adolescentes e jovens sobre seus direitos e deveres enquanto usuários das vias terrestres, com a finalidade de formar cidadãos comprometidos com a segurança no trânsito e o bom convívio social, por meio das artes cênicas, fomentando a produção cultural e artística no ambiente escolar e a sensibilização dos indivíduos quanto a responsabilidade de todos na construção de um trânsito seguro.

O projeto ainda proporciona a união e a amizade entre os alunos, além de descobrir futuros talentos sem perder o foco, que é conscientizar de uma maneira diferente e divertida.

*Assecom PMCS

