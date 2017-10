Educação promove a 3ª Feira do Livro no Sindicato Rural

Começou a 3ª Feira do Livro Infantojuvenil em Chapadão do Sul na manhã desta quarta-feira, 18, que acontece no Sindicato Rural de Chapadão do Sul.

Com muitas atividades para os jovens, a Feira do Livro conta com: Saúde na Escola, Teatro de Fantoche, Jogos Matemáticos, Projeto de Leitura Casa Amarela, Teatro e Contação de Histórias, Literatura e Arte, Teatro de Sombra, Projeto Cores no Prato, Ações Contra Dengue e muito mais.

A Feira do Livro acontece entre os dias 18 a 20, durante todo dia. A participação de toda população é de grande importância para o sucesso do evento que faz parte do calendário oficial em comemoração aos 30 anos de Chapadão do Sul.

A Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Educação agradecem a todos que estiveram empenhados para a realização do evento, e ratificam o convite para que a população participe e levem seus filhos, sobrinhos e netos para esse importante evento educativo sul-chapadense.

Confira a galeria de imagens completa clicando aqui.

