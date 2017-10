Chapadão do Sul 30 anos: Começaram os jogos escolares do município

Foi realizada na noite de ontem no ginásio de esporte de Chapadão do Sul, a abertura dos jogos escolares do município de Chapadão do Sul.

A cerimônia de abertura, foi com a participação das delegações das escolas que vão competir, autoridades municipais, diretores e da banda municipal.

A abertura dos jogos, foi com lindas apresentações de coreografias das escolas, simbolizando os 30 anos de Chapadão do Sul e aos 40 anos da criação do estado de Mato Grosso do Sul.

Veja as fotos da cerimônia de abertura dos jogos:

