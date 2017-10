Caçadores são presos pela Polícia Militar Ambiental de Costa Rica após abater animal em extinção e multados em R$ 10 mil

Na terça-feira (17), Policiais Militares Ambientais de Costa Rica foram acionados para atender uma ocorrência de caça ilegal na cidade.

De acordo com informações da PMA, dois homens foram presos após terem abatido um animal silvestre da espécie Tapirus terrestris (Anta), com uso de arma de fogo em um canavial a 15 km da cidade, na saída para Chapadão do Sul.

Os infratores, de 35 e 49 anos, residentes em Costa Rica, foram autuados pela polícia civil pelo crime ambiental de caça ilegal e poderão pegar pena de seis meses a um ano e meio de prisão, devido a anta constar da lista de espécie em extinção.

A PMA autuou os infratores administrativamente e aplicou multa de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) para cada um pelo abate do animal.

Essa ocorrência contou com a participação do Cabo Barbosa e Cabo Nunes da Polícia Militar Ambiental de Costa Rica.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL – PMMS

