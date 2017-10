Vereadores querem solução para proliferação de animais peçonhentos

O presidente da Câmara Municipal de Paraíso das Águas, vereador Anísio Andrade (DEM), os vereadores Profº Leonardo (PP) e Fio do Povo (PSB), se reuniram na tarde desta segunda-feira (16/10), com o secretário municipal de Saúde, Ueder Pereira de Paula, onde discutiram ações para combater a proliferação de animais peçonhentos nesta época no município.

Diante de alguns relatos de moradores que encontraram em suas residências alguns animais peçonhentos como escorpiões e até cobras, os vereadores preocupados com a situação procuraram se reunir com o secretário de Saúde para discutir o assunto.

Ueder de Paula destacou o mutirão realizado recentemente em todo perímetro urbano de Paraíso das Águas e a importância da participação de toda a população na ajuda ao combate de insetos e animais peçonhentos, que pode ser fatal à vida de um ser-humano, principalmente crianças e idosos, que no caso de uma picada de um escorpião pode vir à óbito.

Ele também informou aos vereadores que o antídoto para um eventual acidente com um picada de escorpião, por exemplo, não há disponível na unidade de saúde local, o que seria necessário tranportar a vítima até a cidade mais próxima, no caso Chapadão do Sul, distante 50 Km, cerca de meia hora de um veículo utilitário, o que poderia custar uma vida. Ueder se preocupa com a situação de vulnerabilidade neste caso e ressalta que nenhum posto de saúde dispõe deste antídoto, somente prontos socorros e hospitais.

Os vereadores informaram que procuraram o Poder Executivo para discutir o assunto, que também se colocou à disposição para buscar mecanismos para conscientizar a população, que deve estar mais atenta e colaborar mais com a limpeza de seus terrenos, não permitir o acúmulo de lixos ou entulhos que possa se tornar um verdadeiro criadouro de insetos e animais peçonhentos.

Para os vereadores é necessário uma campanha intensa de conscientização, novos mutirões e penalidades à quem descumprir à Lei, que estabelece penalidades em quem não mantêm limpos seus terrenos.

Mantenha limpo seus terrenos! Solicite caçambas na Secretaria Municipal de Infraestrutura Rural e Urbana – 67-3248-1317. ]

Britonews

Comentários