Carreta carregada de algodão tomba e pega fogo na MS 306

Na tarde de segunda-feira (16), a Policia Militar de Costa Rica foi acionada para comparecer na MS 306 para atender um tombamento de uma carga de algodão que pegou fogo as margens da rodovia.

O condutor da carreta, M.S.H, de 37 anos, relatou que transitava pela rodovia sentido Rondonópolis / Chapadão do Sul quando ao descer por uma serra próximo ao Bolicho Seco, a carreta do cavalo tombou para a direita levando todo o resto do caminhão para a pista.

Após o tombamento, grande parte da carga de algodão pegou fogo.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para conter as chamas. A rodovia ficou interditada até a retirada dos fardos de algodão que ficaram espalhados.

Essa ocorrência contou a participação do Soldado Santos e do Soldado Furtado da Polícia Militar de Costa Rica.

