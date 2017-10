Ex-vereadora e o pai dela são encontrados mortos em Batayporã

Policiais civis de Batayporã estão neste momento na residência de Ivanilde Farias, ex-vereadora e ex-secretária de Saúde daquele município, onde o corpo dela e do pai dela, Antônio Lourival Cândido, foram encontrados na manhã desta terça-feira (17).

As primeiras informações dão conta que uma arma de fogo foi encontrada na cena do crime e peritos da Polícia Civil de Nova Andradina estão no local fazendo os levantamentos e as primeiras informações dão conta que o pai matou a ex-vereadora e depois se matou com um tiro na cabeça.

O delegado de Batayporã, Rafael Carvalho está no local e deverá ouvir a esposa de Antonio que é a principal testemunha do crime. Ele disse que só vai dar informações para a imprensa depois for concluído o trabalho da perícia.

O caso causou muita comoção n a cidade onde a família é muito conhecida e Ivanilde tinha muito prestigio. Segundo o Jornal de Nova, Ivanilde foi Secretária de saúde nas duas gestões do ex-prefeito Jercé Eusébio de Souza, 2001 á 2008, sendo que em março de 2008 exonerou-se do cargo para concorrer as eleições em 2008, vindo a ser eleita vereadora com uma expressiva votação, mas por problemas particulares renunciou em 2011, e prestou serviços na prefeitura no setor de saúde, na gestão de Edson Ibrahim e Beto Sãovesso.

MSemfoco

Comentários