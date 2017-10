Chapadão do Sul 30 anos: Veja agenda de eventos que acontecem essa semana

A Prefeitura de Chapadão do Sul dá prosseguindo essa semana a extensa agenda de eventos que foram preparados para comemorar os 30 anos do município. Essa é a maior programação já preparada para comemorar a data mais importante da cidade. A programação teve início ainda no final de setembro e vai até o início de novembro.

Os eventos desta semana começaram ontem, com homenagem aos professores na Câmara Municipal. Hoje, com início às 19 horas, no Ginásio de Esportes, acontecerá a abertura dos Jogos Escolares.

Na quarta-feira começa o I Seminário Saúde do Trabalhador, a 9ª Expoflor e a Feira do Livro. A programação da semana ainda tem o Encontro da Canção, Encontro da Canção Gospel, inauguração e visita a obras, encontro de bandas e o show dom Luis Goiano e Girsel da Viola no Sábado, na Praça de Eventos.

Veja abaixo a programação completa desta semana.

