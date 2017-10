Chapadão do Sul 30 anos: Abertura dos Jogos Escolares inicia nesta terça-feira, 17. Prestigie

Começa nesta terça-feira, 17, os Jogos Escolares de Chapadão do Sul. A abertura acontece no Ginásio Municipal Carlos Archilha, localizado na Rua Porto Alegre, nº 172, esquina com Rua Campo Bom, às 19h. O evento faz parte do calendário oficial de comemoração aos 30 anos de Chapadão do Sul.

Os Jogos Escolares de 2017 contarão com disputas de Futsal e Vôlei, que terão seus jogos já na quarta-feira, 18.

Toda população sul-chapadense está convidada para participar da abertura dos jogos e da competição promovida pela Prefeitura de Chapadão do Sul, através da Secretaria de Cultura e Esporte, em parceria com a Secretaria de Educação.

Participam da competição as escolas municipais, estaduais e particulares de Chapadão do Sul.

Chapadão do Sul 30 anos

A Prefeitura de Chapadão do Sul está realizando uma programação especial para comemorar a data mais importante do município. Em 2017 a cidade comemora 30 anos e para marcar a data especial uma grandiosa agenda de eventos foi programada, e as comemorações estão todas sendo agraciadas com grande participação popular. No total, são quase 50 eventos nas áreas de cultura, educação, saúde, obras, assistência social, esporte, trânsito e muito mais.

A Administração Municipal já convida toda população para prestigiar os eventos e comemorar os 30 anos de Chapadão do Sul.

