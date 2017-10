Alerta do Sindicato Rural de Chapadão Do Sul – Roubo de Insumos Agricolas.

O Sindicato Rural de Chapadão do Sul, preocupado com segurança de seus associados (Agricultores e Pecuaristas), dentre outros produtores da região sugerimos atenção redobrado dos senhores para o risco eminente de roubo de Insumos Agropecuários, Maquinas e Animais nas áreas rurais de nosso município.

Com o inicio da Safra 17/18, temos acompanhado pelas mídias locais e estaduais a incidência dos furtos de insumos, fertilizantes, fungicidas, nematicidas, herbicidas e maquinários, percebendo o aumento dessas ocorrências estão alertando para o risco de sofrermos visitas indesejadas.

As quadrilhas especializadas que agem nas propriedades rurais usam de crueldade para com aqueles que estão ali trabalhando, proprietários, funcionários, que com isso além da perca material existe também o risco eminente para as famílias que residem no local.

Solicitamos atenção de todos e pedimos que em caso de qualquer ocorrência seja comunicando imediatamente a Policia Militar e Civil e os meios de comunicação para uma maior divulgação e alerta a todos.

O Sindicato Rural se coloca a disposição para auxiliar aqueles que precisarem nos fones abaixo indicados.

Sindicato Rural: (67) 3562-1443

Lauri Dalbosco: Pres. (67) 99967-9321

Geraldo Loeff: Vice Pres. (67) 98411-5690

Meios de comunicação para divulgação.

Jovem Sul News: (67) 3562-2500

O Correio News: (67) 3562-4409 98419.7285

Chapadense News: (67) 3562-4536 ou (67) 99968-1617

Mais Noticias: (67) 3562-4868 ou (67) 99849-0761

Diário Chapadense: (67) 99915-1670

Policia Militar: 190 ou (67) 3562-1190

Policia Civil: (67) 3562-1210

Radio Cultura: (67) 3562-1375

Atenciosamente:

Lauri Dalbosco Geraldo Loeff

Presidente Vice Presidente

