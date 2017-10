Agropecuarista de MS recebia e distribuía propina, diz Lúcio Funaro em delação

Uma nova delação é o principal assunto na política brasileira e Mato Grosso do Sul tem lugar de destaque. Nela, o doleiro Lúcio Funaro cita um agropecuarista do estado como a pessoa que recebia e distribuía a propina. Ivanildo da Cunha Miranda, ex-operador das campanhas de André Puccinelli e de Reinaldo Azambuja, teria intermediado uma operação para agilizar um empréstimo milionário de um frigorífico com a Caixa Econômica Federal. (veja o que dizem os citados na delação no fim desta reportagem)

Em mais de 13 horas de depoimento à Procuradoria-Geral da República (PGR), o doleiro Lúcio Funaro relatou vários casos de corrupção. Um deles envolve o empresário Ivanildo da Cunha Miranda, que tem negócios em Mato Grosso do Sul. Em 2012, uma operação na Caixa Econômica Federal liberou R$ 350 milhões para a empresa Marfrig, que pertence ao empresário Marcos Molina. De acordo com Funaro, 3%, equivalentes a R$ 10,5 milhões, foram pagos como propina para várias pessoas.

“Quem recebeu propina nessa operação? Eu, o Geddel, o Eduardo Cunha e a pessoa que me apresentou ao Marcos Molina, que chama Ivanildo Miranda. – ‘Daonde’ é esse cara? – Do Mato Grosso do Sul. – Quem é ele? – Quem me apresentou ele foi o Joesley. ”

Nesta operação, Ivanildo teria ficado com R$ 1,5 milhão. “- E o senhor pagou pro Ivanildo? – Paguei um milhão e meio de reais pra ele. O Marcos Molina pagou direto pra ele. – O Marcos Molina pagou direto pra ele? – Mandei descontar da minha conta. – Quanto que ele pagou? – Um milhão e meio. – E como é que ficou decidida essa propina com o Marcos Molina? – Eu sentei e acertei com ele. ”

Essa não é a primeira vez que o empresário Ivanildo da Cunha Miranda é citado. De acordo com a Polícia Federal (PF), ele foi alvo de buscas na quarta fase da operação Lama Asfáltica, que apura desvio de recursos públicos do governo do estado entre 2011 e 2014, quando André Puccinelli era governador. No depoimento à Procuradoria-Geral da República, Lúcio Funaro também disse que Ivanildo era o operador de crédito para Joesley Batista em Mato Grosso do Sul.

Na delação feita em maio de 2017, Joesley Batista disse que Ivanildo recebeu R$ 5 milhões da JBS em um esquema de emissão de notas fiscais frias. O esquema teria beneficiado outras pessoas de Mato Grosso do Sul, entre empresários e políticos.

Além do escritório, Ivanildo tem várias empresas em Mato Grosso do Sul. Ele é dono de uma distribuidora de bebidas em Corumbá.

O que dizem os citados

Por telefone, o advogado de Ivanildo, Newley Amarilha, disse que vai se manifestar quando tomar conhecimento oficial do que disse Lúcio Funaro na delação.

A TV Morena tentou falar com Ivanildo da Cunha Miranda por meio de dois números de celulares, mas a ligação caiu na caixa postal. No escritório de Ivanildo, em Campo Grande, o funcionário disse que o empresário não estava no local.

Por meio de nota, a Marfrig informou que o assunto tratado na delação é uma questão antiga, já investigada e esclarecida pela empresa às autoridades. O empréstimo tomado em 2012 foi feito sob condições e taxas de mercado e os valores foram pagos integralmente pela empresa. Os únicos honorários repassados à Vizcaya Holding ou qualquer outra empresa ligada a Funaro totalizaram R$ 617 mil, valor auditado e informado às autoridades competentes. Rodrigo Grando, TV Morena

