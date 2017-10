Administração do prefeito João Carlos Krug devolveu a autoestima e novos investimentos na cidade

A administração do prefeito João Carlos Krug, está reconstruindo o progresso que a capital agrícola tanto espera. Em 10(dez) meses se passaram. Foram tempos de intensa transformação, muito trabalho e planejamento, voltado para o futuro. Desde que assumiu a Prefeitura de Chapadão do Sul, o prefeito João Carlos, tem trabalhado pautado no compromisso de realizar uma administração democrática, transparente e com objetivo de prestar sempre um bom serviço em todos os setores, com o compromisso de oferecer qualidade de vida a nossa população.

O Trabalho Planejado da administração municipal neste período devolveu a autoestima do nosso povo e a importância da política administrativa da nossa cidade, demonstrando que é possível ter desenvolvimento econômico, juntamente com o desenvolvimento social.

Esse trabalho alcançou todas as frentes do governo conseguindo uma melhoria equilibrada, fazendo com que os cidadãos percebessem a presença deste esforço que é de todos.

Compromisso, dedicação e ações deram à cidade uma nova visão clara do que é administrar com seriedade e respeito. São realizações que estão se transformam a nossa cidade em uma das melhores para se investir e morar no Brasil.

Desde início da atual gestão, a prefeitura tem a preocupação de garantir a qualidade dos serviços prestados, assim como a satisfação do funcionalismo público. A administração investe na valorização do servidor, tratando com respeito e oferecendo oportunidade de opinar na atual administração.

O prefeito tem buscando recursos junto ao governo estadual e federal. Junto aos deputados e senadores, tem trabalhando no sentindo de alocar recursos para o município, com a destinação de emendas parlamentares que venham beneficiar a população.

A prefeitura de Chapadão do Sul está realizando a pavimentação de várias ruas cidade. Beneficiando diversos bairros. A prioridade esse ano é o Parque União, onde a população sofre com o barro e poeira. Mas essa história aos poucos já está mudando, com o asfalto chegando a portas das famílias. Asfalto esse de qualidade, que vem acompanhado de rede de drenagem Pluviais.

Hoje já são mais de 50 milM² de asfalto. Também já foram realizados serviços em torno de 25 mil metros lineares de meio fio, em torno de 5 mil metros de Galerias Pluviais, beneficiando o Parque União.

Mesmo com todas as dificuldades econômicas que o país vem passando, especificamente os municípios, em Chapadão do Sul as obras estão acontecendo. Tudo isso é reflexo da gestão do prefeito João Carlos Krug, que vem firmando parcerias importantes com os governos federal e estadual emendas parlamentares e com recursos próprio, sempre com o objetivo de levar mais desenvolvimento à cidade.

Reformas

A rodoviária já entra na sua segunda fase de reforma. A primeira fase da construção do novo telhado, já está concluída. Inicia-se agora a reforma da laterais, beiral e pinturas.

Todas creches foram reformas e adquiridos novos equipamentos e moveis. Obras que estavam paradas desde da administração passadas foram reiniciadas e com aplicação do dinheiro de forma correta e honesta concluídas.

Recapeamento

Os trabalhos de melhorar a infraestrutura da cidade não param. Nessa semana a administração do prefeito João Carlos Krug, iniciou os serviços de recapeamento de ruas no centro da cidade. No Bairro Esperança, algumas ruas que estava bastante danificada também receberam o recapeamento.

Saúde

A administração pegou a saúde do município, toda sucateada. O Hospital Municipal era um desastre, até comida faltava, sem falar nos materiais de trabalho. As ambulâncias todas sem condições de uso, sendo necessário muitas das vezes a intervenção dos municípios vizinhos para socorrer o setor no transporte de pessoas doentes.

A administração retomou o comando do Hospital, iniciou um processo longo e difícil e aos poucos coloca a casa em dia. As ambulâncias que apresentaram condições de serem utilizadas, foram reformadas.

Uma ambulância de pequeno porte foi adquirida em forma de emergência. Está sendo licitada a compra de mais duas Semi-UTI.

Educação

O secretário de educação, detalha que foi necessário travar uma verdadeira guerra, para adaptar o setor nas novas regras determinada pela a administração. Novo método de ensino e adequação dos servidores, mas, o maior problema foi no transporte escolar, onde com a aproximação das aulas, foi até mesmo necessário a contratação de ônibus, já que os do município foram entregues todos sucateados e com gambiarras para transportar crianças. Problema esse, solucionado rapidamente com muita competência administrativa.

Confiança voltou

A seriedade e a responsabilidade do prefeito João Carlos Krug, já surgiu efeito, fazendo com que novos investimentos surgem a cada dia na cidade.

Hoje, estão sendo construída na cidade mais de mil novas residências de famílias que acreditam na retomada do desenvolvimento de Chapadão do Sul.

Novos empreendimentos comerciais estão sendo construído. Um exemplo, é a construção do Atacadão, Apravael, da Kampai Toyota que vai gerar mais 100 novos empregos na cidade.

A cidade vai ganhar em breve mais uma agencia bancaria. O Santander já definiu para o início do ano a abertura da sua agencia no município.

A UFMS, acreditando em dias melhores, abriu mais um leque de oportunidade, com o Curso de Administração.

O SEST/ SENAT, já está com o projeto da construção da sua unidade em Chapadão do Sul, com um investimento em mais de R$ 8 milhões.

Obras

No setor de obras, o CAOS era total. Aos poucos e com muita competência do secretário de obras, a casa começou a ser colocada em ordem e já caminha tranquilamente. Vale ressaltar que toda frota de maquinas, estavam sucateadas e nem sequer tinha chave para os mecânicos trabalharem. Hoje a realidade já é outra.

