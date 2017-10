Ação atribuída ao delegado Cleverson dos Santos em site de noticias de Costa Rica são inverídicas, adverte titular da delegacia de Chapadão do Sul

O delegado de Chapadão do Sul, Dr. Danilo Mansur, qualificou como “mentirosa e improcedente” as informações postadas no site Hora da Notícia atribuídas ao delegado Cleverson dos Santos no dia 16 de outubro intitulada “Basta de roubos: duas equipes de delegacias especializadas chefiadas pelo delegado Cleverson esclareceu os roubos ocorridos no Chapadão do Sul”. Mansur achou “no mínimo estranha” a notícia porque o referido policial não prendeu nenhum envolvido nos crimes e não esclareceu absolutamente nada relacionado à onda de ataques a estabelecimentos comerciais no município. Também lamentou o ocorrido e já enviou um relatório esclarecedor – e verdadeiro – à cúpula da Polícia Civil em Campo Grande.

Estranhamente o primeiro menor apreendido foi pela Polícia Militar de Chapadão do Sul e o segundo caiu nas mãos de um policial civil de Costa Rica. Já as identidades dos dois assaltantes da relojoaria Imperial já eram conhecidas, foram identificados e com Mandados de Prisões já solicitados e deferidos pela Justiça, assim como as internações dos menores. Todo este trabalho foi feito pela polícia de Chapadão do Sul sem a intervenção do delegado Cleverson dos Santos.

No corpo do texto do site Hora da Notícia diz ainda que “o roubo ocorrido no Supermercado Valle foi esclarecido, os marginais identificados e presos, assim como a tentativa de latrocínio ocorrida na Relojoaria Imperial, o roubo na Padaria KiPão e o roubo ocorrido no Posto Ecológico”. São informações assumidas por Cleverson no texto e distorcidas de veracidade, advertiu Mansur.

Quando fala em “marginais identificados e presos”, atribuída ao delegado Cleverson dos Santos trata-se de outra inverdade, ponderou o delegado de Chapadão do Sul. Segundo ele há uma clara tentativa de “enganar” a opinião pública com este tipo de informação confusa que leva o leitor a acreditar que tudo está sob controle. Os dois adultos que invadiram e Relojoaria Imperial estão soltos, foragidos, com as prisões preventivas decretadas e em local ignorado. Pelo menos quatro criminosos estão identificados com menores apreendidos pela PM de Chapadão do Sul, dois foragidos, e outros suspeitos que estão sendo investigados.

Mansur lembrou que Cleverson dos Santos foi a Costa Rica cuidar da segurança de um evento e realmente passou por Chapadão do Sul para aproveitar a viagem e tentar pegar algum assaltante. Isso não aconteceu e a noticia inverídica está sendo tratada como “pirotécnica” no meio policial de Chapadão do Sul que não ajuda em nada, confunde a opinião pública e pode ser avaliada como tendenciosa (Fonte Delegado Danilo Mansur)

MATÉRIA no site Hora da Notícia no link abaixo

http://www.horadanoticia.com.br/?conteudo=Noticias¬i_id=19350

